В Беларуси до конца года может появиться партия сторонников интеграции с Россией. А утром в четверг, 22 октября, в Минск прибыл глава российской разведки Сергей Нарышкин.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, белорусские сторонники интеграции с Россией намерены до конца года создать партию "Союз". Образовать партию планирует также провластное общественное объединение "Белая Русь", но после реформы конституции.

А утром в четверг, 22 октября, в Минск прибыл глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В 11:00 он встретится с президентом Александром Лукашенко.

Напомним, 16 октября Беларусь получила первые $500 миллионов согласованного с Россией кредита.

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