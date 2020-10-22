В Винницкой области погибли три человека от отравления газом, еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии.

Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в четверг, 22 октября.

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельницкого района в частном жилом доме обнаружены тела трех погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и одного человека в бессознательном состоянии, который был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Так, признаков пожара не обнаружено. По информации ГСЧС, спецподразделения службы не привлекались. Предварительно, причиной отравления стала утечка бытового газа.

Ранее мы писали, что под Житомиром, от отравления угарным газом погибли трое военных.

Также сообщали, что в поселке под Харьковом четверо маленьких детей отравились крысиным ядом.