Картину известного британского художника Бэнкси продали на торгах аукционного дома Sothebyʼs почти за 10 миллионов долларов.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sothebyʼs.

"Покажи мне Моне" Бэнкси, переосмысленная версия шедевра Клода Моне, превысила стартовую цену и принесла 7 551 600 фунтов стерлингов / 9 814 353 доллара после 8-минутной битвы на торгах", - сказано в сообщении.

Отметим, что изначально полотно оценивалось в 3-5 млн долларов. Картина "Покажи мне Моне" - отсылка к полотну "Японский мостик" ("Пруд с водяными лилиями", "Симфония в розовом") французского живописца, одного из основателей импрессионизма Клода Моне, созданному им в 1899 году.

Напомним, недавно Бэнкси представил новую картину с девочкой, которая крутит обруч.

Так же мы писали о том, что Бэнкси потерял авторские права на собственную картину из-за анонимности.