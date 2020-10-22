Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов. Фото
Картину известного британского художника Бэнкси продали на торгах аукционного дома Sothebyʼs почти за 10 миллионов долларов.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sothebyʼs.
"Покажи мне Моне" Бэнкси, переосмысленная версия шедевра Клода Моне, превысила стартовую цену и принесла 7 551 600 фунтов стерлингов / 9 814 353 доллара после 8-минутной битвы на торгах", - сказано в сообщении.
Отметим, что изначально полотно оценивалось в 3-5 млн долларов. Картина "Покажи мне Моне" - отсылка к полотну "Японский мостик" ("Пруд с водяными лилиями", "Симфония в розовом") французского живописца, одного из основателей импрессионизма Клода Моне, созданному им в 1899 году.
Напомним, недавно Бэнкси представил новую картину с девочкой, которая крутит обруч.
Так же мы писали о том, что Бэнкси потерял авторские права на собственную картину из-за анонимности.