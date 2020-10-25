Астрологи предупреждают, что с приближением полнолуния, 31 октября, у многих эмоции будут зашкаливать и сплетаться в клубок - усилится гнев, проявится брезгливость и неуемная гордыня.

Читайте гороскоп о трех знаках Зодиака, которые могут оказаться в заложниках у своих собственных эмоций.

Раки. Представители этого семейного и домашнего знака Зодиака на предстоящей неделе будут наслаждаться домашним уютом и спокойствием. Но тихие домашние вечера могут перерасти в скуку и утомить даже такого домоседа, как вы, своей безэмоциональностью и неинтересностью. Все недовольство собой Раки трансформируют в сентиментальность и могут докучать близким своими обидами и капризами, а еще - замалчиванием своих настоящих эмоций.

Скорпионы. На этой неделе вы способны чаще обычного проецировать свое плохое настроение на окружающих. Знающие вас коллеги и друзья уже понимают вашу особенность и стараются избегать общения с вами, когда вы не в духе. Звезды указывают на обстоятельства, которые доведут вас до точки кипения в очередной раз. И произойдет это совсем скоро.

Стрельцы могут испытывать сумасшедшую неловкость за свои же действия. Порой вы чувствуете себя не в своей тарелке. Неуверенность в себе вы умело камуфлируете самоиронией и юмором, всегда по-доброму стараетесь обыграть свои промахи, чем веселите окружающих. Признайте, что из некоторых нелепых ситуаций у вас не получается выйти самостоятельно. Можно с уверенностью утверждать, что Стрельцы не учатся ни на чужих ошибках, ни на собственных.

Читайте в нашем отдельном материале - полный гороскоп на октябрь об изменениях в жизни каждого знака Зодиака, а также лунный календарь стрижек на этот месяц.