Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 22 октября
В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 7 053 человек, установив этим новый антирекорд, больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Так, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине лабораторно подтверждены уже 322 879 случаев Covid-19. Из них 6 043 оказались летальными (+116 за сутки), выздоровели 134 898 пациентов (+2 679).
По состоянию на 22 октября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:
Винницкая область - 8 782 (+138),
Волынская область - 11 574 (+207),
Днепропетровская область - 12 068 (+363),
Донецкая область - 7 896 (+267),
Житомирская область - 10 838 (+204),
Закарпатская область - 12 285 (+173),
Запорожская область - 7 093 (+309),
Ивано-Франковская область - 17 447 (+233),
Кировоградская область - 1 786 (+89),
г. Киев - 32 500 (+631),
Киевская область - 13 688 (+269),
Львовская область - 26 021 (+319),
Луганская область - 2 841 (+155),
Николаевская область - 6 428 (+172),
Одесская область - 20 557 (+600),
Полтавская область - 7 216 (+336),
Ровенская область - 16 691 (+263),
Тернопольская область - 18 283 (+313),
Харьковская область - 30 899 (+627),
Херсонская область - 2 844 (+105),
Хмельницкая область - 11 942 (+381),
Черновицкая область - 18 562 (+248),
Черкасская область - 7 541 (+227),
Черниговская область - 7 367 (+203).
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