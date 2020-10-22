В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 7 053 человек, установив этим новый антирекорд, больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине лабораторно подтверждены уже 322 879 случаев Covid-19. Из них 6 043 оказались летальными (+116 за сутки), выздоровели 134 898 пациентов (+2 679).

По состоянию на 22 октября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:

Винницкая область - 8 782 (+138),

Волынская область - 11 574 (+207),

Днепропетровская область - 12 068 (+363),

Донецкая область - 7 896 (+267),

Житомирская область - 10 838 (+204),

Закарпатская область - 12 285 (+173),

Запорожская область - 7 093 (+309),

Ивано-Франковская область - 17 447 (+233),

Кировоградская область - 1 786 (+89),

г. Киев - 32 500 (+631),

Киевская область - 13 688 (+269),

Львовская область - 26 021 (+319),

Луганская область - 2 841 (+155),

Николаевская область - 6 428 (+172),

Одесская область - 20 557 (+600),

Полтавская область - 7 216 (+336),

Ровенская область - 16 691 (+263),

Тернопольская область - 18 283 (+313),

Харьковская область - 30 899 (+627),

Херсонская область - 2 844 (+105),

Хмельницкая область - 11 942 (+381),

Черновицкая область - 18 562 (+248),

Черкасская область - 7 541 (+227),

Черниговская область - 7 367 (+203).

Ранее мы писали, что телеведущий Тигран Мартиросян сообщил о заражении коронавирусом.

Также рассказывали, что построенный к Евро-2012 главный стадион Польши превратят в госпиталь для заболевших Covid-19.