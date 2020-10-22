Владимир Зеленский дал интервью украинским каналам. Фото: Facebook/ Офіс Президента України

Вечером в четверг, 22 октября, четыре украинских телеканала покажут свежее интервью президента Владимира Зеленского. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства. 

Так, интервью "Осень-2020: победы и вызовы" президент дал четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер". 

Запись покажут 22 октября: 

  • Телеканал "Украина" - в 18:00,
     
  • "1+1" - в 18:25,

  • ICTV - в 20:20,

  • "Интер" - в 23:00.

Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Скриншот фейсбук-страницы Офиса президента

Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Фото с фейсбук-страницы Офиса президента

Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Фото с фейсбук-страницы Офиса президента

Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Фото с фейсбук-страницы Офиса президента

Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Фото с фейсбук-страницы Офиса президента

Напомним, предыдущее интервью президент Украины Владимир Зеленский давал в легендарной программе ВВС - HARDtalk. "Страна" публиковала полное интервью Зеленского на русском языке.

Также мы анализировали интервью главы государства и писали о том, что речь в нем шла о том, что Зеленский верит в договор с Путиным, но выполнять "Минск" не будет.

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