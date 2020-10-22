Вечером в четверг, 22 октября, четыре украинских телеканала покажут свежее интервью президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства.

Так, интервью "Осень-2020: победы и вызовы" президент дал четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер".

Запись покажут 22 октября:

Телеканал "Украина" - в 18:00,



"1+1" - в 18:25,





ICTV - в 20:20,





"Интер" - в 23:00.

Напомним, предыдущее интервью президент Украины Владимир Зеленский давал в легендарной программе ВВС - HARDtalk. "Страна" публиковала полное интервью Зеленского на русском языке.

Также мы анализировали интервью главы государства и писали о том, что речь в нем шла о том, что Зеленский верит в договор с Путиным, но выполнять "Минск" не будет.