Зеленский дал интервью украинским телеканалам, которое покажут сегодня вечером. Расписание эфира
Вечером в четверг, 22 октября, четыре украинских телеканала покажут свежее интервью президента Владимира Зеленского.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба главы государства.
Так, интервью "Осень-2020: победы и вызовы" президент дал четырем украинским телеканалам: "Украина", "1+1", ICTV, "Интер".
Запись покажут 22 октября:
- Телеканал "Украина" - в 18:00,
- "1+1" - в 18:25,
- ICTV - в 20:20,
- "Интер" - в 23:00.
Напомним, предыдущее интервью президент Украины Владимир Зеленский давал в легендарной программе ВВС - HARDtalk. "Страна" публиковала полное интервью Зеленского на русском языке.
Также мы анализировали интервью главы государства и писали о том, что речь в нем шла о том, что Зеленский верит в договор с Путиным, но выполнять "Минск" не будет.