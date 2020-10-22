В Армении и Азербайджане в очередной раз обвинили друг друга в обстрелах в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на режим прекращения огня.

Об этом гласят сообщения в соцсетях, обнародованные утром в четверг, 22 октября.

Так, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявила, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения. В Степанакерте также заявляют, что артиллерийскому удару подвергся город Мартуни и окрестные села.



Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны выпущены три баллистические ракеты. В результате, никто не пострадал.

Напомним, в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое началось в 23:00 в тот же день по Киеву.

Однако после мы уже неоднократно сообщали, что стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Так, 18 октября в министерствах обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении нового соглашения о гуманитарном перемирии.

А на следующий день Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода "Баку - Новороссийск".