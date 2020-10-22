Всеукраинский опрос, который президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября, оказался под угрозой срыва.

В Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием признать противоправным решение президента провести такой опрос.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президентом Украины Владимиром Зеленским проведения всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках. С соответствующим иском к президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области.

Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что "Слуги народа" взяли на себя финансирование всеукраинского опроса Зеленского.