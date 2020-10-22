У депутата Киевского областного совета, донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева, на которого в декабре 2019 года было совершено покушение, родился сын.

Радостной новостью поделалась его жена Инна Соболева на своей странице в Facebook.

"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся", - подписала она снимок из роддома.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - его сына, который скончался по дороге в больницу.

Вячеслав Соболев подтвердил "Стране", что сына назвали Сашей, как и трагически погибшего малыша.

Более того, Ирина Соболева родила мальчика 21 октября, а убитый Саша появился на свет в семье бизнесмена 21 июля.

Инна Соболева в интервью "Стране" подробно рассказала, как все произошло, а также как изменилась их жизнь после случившегося и как полиция тормозит расследование. "До этого момента у нас была первая жизнь. После убийства нашего сына началась вторая", - поделилась Инна.