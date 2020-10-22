По состоянию на утро среды, 22 октября, в Украине подтвердилось еще 7 053 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 322 879 человек.

И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был установлен вчера, 21 октября, когда в стране выявили 6 719 новых зараженных за сутки.

Добавим, что вчера, 21 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 315 826 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 297 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 132 219 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 184 733 человека (+ 7 053 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что без семи переболевших коронавирусом игроков "Шахтер" сенсационно победил "Реал" в Лиге чемпионов.

Также "Страна" рассказывала о том, что по данным на утро 22 октября, число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 41 миллион человек.