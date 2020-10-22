Глава Европейского Совета Шарль Мишель созывает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на континенте. Встреча назначена на следующий четверг, 29 октября.

Об этом политик написал в своем Twitter.

"Приглашаю лидеров (стран - Ред.) на неофициальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по Covid-19. Нам необходимо усилить наши коллективные меры для борьбы с коронавирусом", - написал Мишель.

Напомним, вчера, 21 октября в девяти странах, в том числе и Украине, были установлены антирекорды по числу новых случаев коронавируса за сутки.

Также мы сообщали, что Испания стала первой страной Европы, где число инфицированных Covid-19 превысило миллион человек.

Между тем, в некоторых городах Польши, в числе которых и столица Варшава, отменят массовые новогодние праздники. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.