Пандемия коронавируса на планете не стихает. По данным на утро, 22 октября, число зараженных Covid-19 составило уже 41 171 093 человека. Всего же с начала пандемии умерли уже 1 130 597 землян.

Об этом передает пресс-служба американского университета Дж. Хопкинса, который отслеживает ситуацию в глобальном масштабе.

Итак, вот данные на 22 октября по наиболее зараженным странам

1. США 222 167 человек умерли / 8 335 799 общее число зараженных



2. Бразилия 155 403 / 5 298 772



3. Индия 115 914 / 7 651 107



4. Мексика 87 415 / 867 559



5. Британия 44 248 / 792 194



6. Италия 36 832 / 449 648



7. Испания 34 366 / 1 005 295



8. Франция 34 075 / 1 000 369



9. Перу 33 875 / 874 118



10. Иран 31 346 / 545 286



11. Колумбия 29 464 / 981 700



12. Аргентина 27 519 / 1 037 325



13. Россия 24 786 / 1 438 219.



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