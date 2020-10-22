В Грузии сейчас допрашивают всех заложников, которых ранее захватил террорист в Зугдиди. Власти уверяют, что их состояние в норме и ни у кого нет ранений.

Об этом заявил заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе, как передает Gazeta со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, сейчас заложников допрашивают в рамках следственных мероприятий.

"Часть из них уже допрошены, в отношении остальных ведутся определенные следственные мероприятия", - заявил Борцвадзе.

Напомним, что вчера, 21 октября, вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 000, захватив заложников.

Затем в МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в городе Зугдиди и продолжении операции по поиску захватчика здания филиала банка.