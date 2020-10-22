Рано утром, 22 октября, экипаж Международной космической станции (МКС) благополучно вернулся на Землю. Спускаемая капсула с тремя членами интернационального экипажа благополучно вошла в плотные слои атмосферы планеты и приземлилась на территории Казахстана.

Об этом сообщает "Роскосмос" в соцсети.

На Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

На МКС сейчас остались Сергей Рыжиков (главный командир МКС - Ред.), Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Ранее "Страна" сообщала, что на борту МКС удалось найти утечку воздуха с помощью обычного чайного пакетика.

Так же мы рассказывали, что экипаж МКС (тот самый который вернулся на Землю - Ред.) отремонтировал систему подачи кислорода спустя два месяца.