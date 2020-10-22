Предвыборная кампания в США постепенно выходит на финишную прямую и становится жестче с каждым днем. Так, бывший хозяин Белого дома Барак Обама выступил с резкой критикой в адрес Дональда Трампа.

Видный демократ фактически обвинил республиканца Трампа в уходе от уплаты налогов.

В Пенсильвании, на митинге в поддержку Джо Байдена, Барак Обама заявил, что когда он был подростком, то выплатил налогов больше, чем нынешний президент США.

Добавим, что в юные годы Барак Обама трудился в сети "Баскин Роббинс".

"Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем Трамп. Как это вообще возможно?" - заявил Обама на предвыборном митинге, как передает Gazeta.

Напомним, что Трамп оказался в центре скандала после статьи The New York Times, в которой говорилось о том, что глава Белого дома в течение целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах выплатил в казну лишь по $750.