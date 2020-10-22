В Беларуси бесследно исчез известный поэт
Вчера утром, 21 октября, в Минске исчез известный белорусский поэт Дмитрий Строцев.
Об этом сообщила его жена, Анна Строцева, как сообщает белорусский ПЕН-центр в соцсети.
"...Пропал поэт и член белорусского ПЕН-центра Дмитрий Строцев Дмитрий.
Его жена Анна Строцева писала об этом: "Мы с Димкой расстались около дома около 11 часов. После этого никто не смог с ним связаться. Сегодня он ни с кем не выходил на работу. Все телефоны молчат. В сети нет...".
Если у вас есть информация о Дмитрии, дайте нам знать", - обратились к общественности в ПЕН-центре.
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