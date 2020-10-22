Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 22 октября. Так, за последние сутки зафиксировали еще 7 53 новых заражения, 2 679 пациентов излечились и 116 скончалось. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 8 782 случая;
  • Волынская область - 11 574 случая;
  • Днепропетровская область - 12 068 случаев;
  • Донецкая область - 7 896 случаев;
  • Житомирская область - 10 838 случаев;
  • Закарпатская область - 12 285 случаев;
  • Запорожская область - 7 093 случая;
  • Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;
  • Кировоградская область - 1 786 случаев;
  • Киев - 32 500 случаев;
  • Киевская область - 13 688 случаев;
  • Львовская область - 26 021 случай;
  • Луганская область - 2 841 случай;
  • Николаевская область - 6 428 случаев;
  • Одесская область - 20 557 случаев;
  • Полтавская область - 7 216 случаев;
  • Ровенская область - 16 691 случай;
  • Сумская область - 9 730 случаев;
  • Тернопольская область - 18 283 случая;
  • Харьковская область - 30 899 случаев;
  • Херсонская область - 2 844 случая;
  • Хмельницкая область - 11 942 случаи;
  • Черновицкая область - 18 562 случаи;
  • Черкасская область - 7 541 случай;
  • Черниговская область - 7 367 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Харькова Геннадия Кернеса и других городских глав, которые игнорировали карантин, в гибели большого количества людей от коронавирусной инфекции. 

Как сообщала "Страна", жесткий карантин в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам.

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