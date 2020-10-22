В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 22 октября. Так, за последние сутки зафиксировали еще 7 53 новых заражения, 2 679 пациентов излечились и 116 скончалось.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 8 782 случая;

Волынская область - 11 574 случая;

Днепропетровская область - 12 068 случаев;

Донецкая область - 7 896 случаев;

Житомирская область - 10 838 случаев;

Закарпатская область - 12 285 случаев;

Запорожская область - 7 093 случая;

Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;

Кировоградская область - 1 786 случаев;

Киев - 32 500 случаев;

Киевская область - 13 688 случаев;

Львовская область - 26 021 случай;

Луганская область - 2 841 случай;

Николаевская область - 6 428 случаев;

Одесская область - 20 557 случаев;

Полтавская область - 7 216 случаев;

Ровенская область - 16 691 случай;

Сумская область - 9 730 случаев;

Тернопольская область - 18 283 случая;

Харьковская область - 30 899 случаев;

Херсонская область - 2 844 случая;

Хмельницкая область - 11 942 случаи;

Черновицкая область - 18 562 случаи;

Черкасская область - 7 541 случай;

Черниговская область - 7 367 случаев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Харькова Геннадия Кернеса и других городских глав, которые игнорировали карантин, в гибели большого количества людей от коронавирусной инфекции.

Как сообщала "Страна", жесткий карантин в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам.