Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 22 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 22 октября. Так, за последние сутки зафиксировали еще 7 53 новых заражения, 2 679 пациентов излечились и 116 скончалось.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 8 782 случая;
- Волынская область - 11 574 случая;
- Днепропетровская область - 12 068 случаев;
- Донецкая область - 7 896 случаев;
- Житомирская область - 10 838 случаев;
- Закарпатская область - 12 285 случаев;
- Запорожская область - 7 093 случая;
- Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;
- Кировоградская область - 1 786 случаев;
- Киев - 32 500 случаев;
- Киевская область - 13 688 случаев;
- Львовская область - 26 021 случай;
- Луганская область - 2 841 случай;
- Николаевская область - 6 428 случаев;
- Одесская область - 20 557 случаев;
- Полтавская область - 7 216 случаев;
- Ровенская область - 16 691 случай;
- Сумская область - 9 730 случаев;
- Тернопольская область - 18 283 случая;
- Харьковская область - 30 899 случаев;
- Херсонская область - 2 844 случая;
- Хмельницкая область - 11 942 случаи;
- Черновицкая область - 18 562 случаи;
- Черкасская область - 7 541 случай;
- Черниговская область - 7 367 случаев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Харькова Геннадия Кернеса и других городских глав, которые игнорировали карантин, в гибели большого количества людей от коронавирусной инфекции.
Как сообщала "Страна", жесткий карантин в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам.