В то время как в Польше отказываются от массовых гуляний на новогодние праздники, в Киеве уже через месяц начнут монтировать главную елку страны.

Отказываться от празднования Нового года-2021, несмотря на карантин, в столице не собираются. Планируется лишь ввести дополнительные ограничения.

Об этом шла речь в сюжете ТСН 21 октября, видео обнародовано в YouTube.

Так, празднование Нового года в Киеве в этом году пройдет без привычных концертов и фудкортов. Но, как и обычно, на Софийской площади разместят главную новогоднюю елку страны. Она будет искусственной и выше прошлогодней. В ее основе расположится гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами.

Вместо концертов вокруг будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос. Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации, а пускать на нее будут партиями по 100 человек. Длина праздничных украшений составит 20 километров.

Отмечается, что в этом году празднование Нового года в Киеве обойдется приблизительно в 35 миллионов гривен. При этом 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное выделят меценаты.

Напомним, в Варшаве из-за коронавируса уже отменили массовые гуляния на Новый год.

Также мы писали о том, что главная елка страны в этом году будет располагаться, как и обычно, на Софийской площади Киева. Она будет искусственной, а ее высота будет достигать 34 метров.