Правительство Польши планирует ужесточить карантинные ограничения по всей территории страны для минимизации распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Sudinfo.

"Я буду выступать за то, чтобы с субботы вся Польша стала "красной зоной", - сказал он.

Накануне ужесточение карантина коснулось крупных городов и прилегающих к ним территорий. В таких регионах школьное обучение перевели в дистанционный режим, закрыли спортзалы и бассейны, запретили празднование свадеб и ограничили работу заведений общественного питания до 21:00.

Как известно, с начала пандемии коронавируса в Польше заразилось более 202 тысяч человек, из которых 99 тысяч излечились и почти четыре тысячи пациентов скончались.

Напомним, в Польше развернут первый полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом на Национальном стадионе (построен к Евро-2012, который проходил в Польше и Украине, вместимость - до 73 тысяч - Ред.) в Варшаве. Туда можно будет поместить 500 заболевших Covid-19. Строительные работы уже начались.

Как сообщала "Страна", во многих странах ухудшается ситуация с эпидемией коронавируса. За сутки там зафиксировали антирекордные показатели по количеству новых случаев Covid-19, как и сегодня в Украине. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Чехии закрываются магазины, а Германия приближается к введению частичного локдауна.