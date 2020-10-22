Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, будучи самой большой национальной группой в стране. Всего в Польше живет около 1,3 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на главу Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруду Усцинску.

"Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для ZUS и рынка труда", - рассказала она.

Так, 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше - украинцы. Общее число таких людей выросло с августа на 31 тысячу человек. По сравнению с ситуацией на момент начала пандемии количество иностранцев-налогоплательщиков выросло на 19 тысяч человек.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в Польше 152 из 314 повятов Польши перевели в красную зону, в которой действуют жесткие ограничения. В красной зоне оказались 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.

Как сообщала "Страна", в Польше за прошлые сутки зафиксировано 9 622 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым большим суточным показателем в стране с начала пандемии.