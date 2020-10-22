Президент России Владимир Путин считает, что вакцинация от коронавируса должна быть развернута по всей территории РФ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - сказал Владимир Путин.

Напомним, 11 августа президент РФ объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года.

Позже стало известно, что в РФ зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона". А 19 октября России начались исследования на людях третьей вакцины от коронавируса.