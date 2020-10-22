Путин распорядился развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России
Президент России Владимир Путин считает, что вакцинация от коронавируса должна быть развернута по всей территории РФ.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - сказал Владимир Путин.
Напомним, 11 августа президент РФ объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года.
Позже стало известно, что в РФ зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона". А 19 октября России начались исследования на людях третьей вакцины от коронавируса.