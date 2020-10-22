Захватчик банка в грузинском городе Зугдиди вышел из здания в окружении частично обездвиженных заложников. В руке он держал нечто, похожее на гранату.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Грузинское телевидение показало кадры того, как захватчик из Зугдиди выходит из здания с гранатой в руке", - указано в сообщении.

Так, мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на гранату, выходит из здания, прикрываясь толпой заложников со связанными руками. После этого другой мужчина с кейсом заходит в помещение банка.

По информации "Радио свобода", захватчик банка получил свои полмиллиона долларов, сел в полицейский автомобиль и поехал в сторону Абхазии. Затем из помещения банка удалось освободить всех заложников, однако есть опасения, что некоторых он забрал с собой.

Так, местный телеканал "Рустави 2" сообщает, что в заложниках у захватчика находятся еще три человека, среди них и начальник региональной полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава, который и передал ему кейс с деньгами.

Напомним, сотрудники Банка Грузии в городе Зугдиди и клиенты, которые находили в нем, оказались захвачены вооруженным преступниками. Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, сейчас район инцидента находится в оцеплении полицейским спецназом. Полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа, где находится банк. Сообщается, что часть заложников смогла сбежать, а позже грабители отпустили стариков. Журналист одного из местных телеканалов утверждает, что слышал звуки выстрелов со стороны места происшествия.

Как сообщала "Страна", в немецкой столице неизвестный мужчина освободил всех троих заложников - сотрудников банка Postbank, которых захватил днем 6 октября.