Кабинет министров изменил границы семи украинских городов. Список
На заседании в среду, 21 октября, Кабмин утвердил установление границ семи городов в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской, Одесской, Львовской и Черкасской областях.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
"До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности", - написал Мокан.
21 октября правительство утвердило 7 проектов постановлений Рады об изменении и установлении границ населенных пунктов.
Речь о закреплении границ таких городов:
- Овруч Коростенского района Житомирской области;
- Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- Арциз Болградского района Одесской области;
- Великие Мосты Червоноградского района Львовской области;
- Шпола Звенигородского района Черкасской области.
Напомним, Кабмин 21 октября одобрил законопроект о публичных консультациях с властью.
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