Кабмин определил границы 7 украинских городов. Фото: Facebook/ Vasyl Mokan - public page

На заседании в среду, 21 октября, Кабмин утвердил установление границ семи городов в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской, Одесской, Львовской и Черкасской областях.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности", - написал Мокан.

21 октября правительство утвердило 7 проектов постановлений Рады об изменении и установлении границ населенных пунктов. 

Речь о закреплении границ таких городов: 

  • Овруч Коростенского района Житомирской области;
  • Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
  • Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
  • Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
  • Арциз Болградского района Одесской области;
  • Великие Мосты Червоноградского района Львовской области;
  • Шпола Звенигородского района Черкасской области.

Кабмин установил границы 7 городов. Скриншот фейсбук-страницы Василия Мокана

Напомним, Кабмин 21 октября одобрил законопроект о публичных консультациях с властью.

Также мы подробно разбирались, что еще принял Кабмин 21 октября.

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