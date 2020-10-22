На заседании в среду, 21 октября, Кабмин утвердил установление границ семи городов в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Луганской, Одесской, Львовской и Черкасской областях.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности", - написал Мокан.

21 октября правительство утвердило 7 проектов постановлений Рады об изменении и установлении границ населенных пунктов.

Речь о закреплении границ таких городов:

Овруч Коростенского района Житомирской области;

Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;

Рубежное Северодонецкого района Луганской области;

Арциз Болградского района Одесской области;

Великие Мосты Червоноградского района Львовской области;

Шпола Звенигородского района Черкасской области.

Напомним, Кабмин 21 октября одобрил законопроект о публичных консультациях с властью.

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