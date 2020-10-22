Кабинет министров рассекретил 39 актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним. Все документы были приняты с 1937 по 1987 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, выданных в Украине. Рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭСных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", не соответствующему законодательству Украины по вопросам тайн", - указано в сообщении.

Накануне решение согласовали с профильными министерствами и с Центральным архивом высших органов власти и управления.

Напомним, на границе с Молдовой в Одесской области, водитель хотел провезти предметы с советской и российской пропагандой, а также фотографии президента России Владимира Путина.

Как сообщала "Страна", на границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора Харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева, который вез медали за победу во Второй мировой войне.