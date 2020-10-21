Президент Владимир Зеленский подписал закон № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который предусматривает стандарты подготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее частиц.

Об этом сообщает Офис президента.

Также в законе указаны стандарты безопасности донорской крови и ее компонентов. Документ приближает Украину к нормам Евросоюза и его правовой системе acquis. Так, в нашей стране должны создать специальный орган, который будет следить за правильной реализацией указанных в законе требований, а также Национальный реестр доноров крови.

Кроме того, планируется создать список людей, которые не могут выступать в роли доноров и интегрировать его в систему eHealth. Теперь государство должно придумать план привлечения инвестиция в эту сферу и расширить возможности частных компаний на рынке крови.



Напомним, Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали украинцам, почему важно регулярно сдавать кровь и кому она нужнее всего.