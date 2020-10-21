В среду, 21 октября, акция протеста националистов из группы поддержки обвиняемого по делу Шеремета Андрея Антоненко возле резиденции Владимира Зеленского продлилась не больше 20 минут и прошла спокойно.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, 21 октября мероприятие националистов в Конча-Заспе, возле резиденции Владимира Зеленского, прошла довольно спокойно, без столкновений с полицией и разрисованных заборов, как это было прошлый раз, когда они митинговали против совместного патрулирования на Донбассе.

Лозунги были традиционными: "Венедиктову в отставку", "Ермак - агент ФСБ", "Зеленский - клоун".

Акция продлилась не более 20 минут. В конце националисты зажгли файеры и повесили на забор госдач полотно с посланием к Зеленскому: "Вместо патриотов сядешь ТЫ".

Напомним, 21 октября суд продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета. Антоненко оставили в СИЗО до 19 декабря.

После этого группа его поддержки стала блокировать выезд с территории у суда и вступать в столкновения с полицией. По данному факту уже открыто уголовное дело, правоохранители сообщили о пострадавших в стычках.

Впрочем, Антоненко все равно вывезли в СИЗО, а группа поддержки Антоненко поехала протестовать в Конча-Заспу, где живут президент Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова.