В случае принятия судебного решения о взыскании зарплаты удержать и перечислить налог с суммы такого дохода обязано юридическое лицо, которое выступает относительно физического лица, получающего выплаты, налоговым агентом.

Об этом идет речь в разъяснении порядка удержания налога и других обязательных платежей при принятии решения о взыскании зарплаты и обязанности государственного исполнителя, опубликованном пресс-службой Верховного суда.

Так, сообщается, что в суд обратился работодатель. Он утверждал, что он добровольно исполнил судебное решение о взыскании в пользу работника среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда, поэтому просил суд, в частности, признать противоправной бездеятельность государственного исполнителя относительно непрекращения им исполнительного производства и обязать его вынести постановление об окончании производства.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд отказал в удовлетворении указанных требований, ссылаясь на то, что работодатель не выполнил в полном объеме решение суда, поскольку удержал из суммы присужденных средств подоходный налог и военный сбор. При этом выданный судом исполнительный лист таких требований не содержал.

Коллегия судей Гражданского суда ВС признала неправомерным бездействие государственного исполнителя, которое заключается в непринятии постановления об окончании исполнительного производства с учетом следующего. Соответствующее постановление по делу № 523/14396/19 ВС принял 07.10.2020.

По смыслу п. 9 ч. 1 ст. 39 Закона Украины "Об исполнительном производстве" исполнительное производство подлежит окончанию случае, в частности, фактического выполнения в полном объеме решения суда по исполнительному документу.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что государственный исполнитель действовал в пределах своих полномочий в соответствии с требованиями закона, поскольку должник выплатил взыскателю не всю сумму, которая указана в решении суда.

Верховный Суд указал, что такие выводы судов не соответствуют положениям действующего законодательства.

Поскольку взимание и уплата налога с доходов физических лиц является обязанностью работника, налоговым агентом которого в силу закона выступает работодатель, суд, удовлетворяя требования об оплате труда, определяет сумму без удержания этого налога и других обязательных платежей, о чем указывает в резолютивной части решения.

Однако в решении суда не было указано, что сумма среднего заработка за время вынужденного прогула взыскана с работодателя в пользу работника без учета налогов и сборов.

Налоги и сборы с суммы среднего заработка за время вынужденного прогула, присужденной по решению суда, подлежат начислению работодателем при исполнении соответствующего судебного решения и, соответственно, вычету из суммы среднего заработка за время вынужденного прогула при выплате работнику, в результате чего выплаченная ему на основании судебного решения сумма среднего заработка за время вынужденного прогула уменьшается на сумму налогов и сборов, подлежащих уплате налоговым агентом.

Согласно подп. "а" подп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 НК Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются доход в виде неустойки (штрафов, пени), возмещение материального или неимущественного (морального) вреда, кроме сумм, которые по решению суда направляются на возмещение убытков, причиненных налогоплательщику вследствие причинения ему материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью.

Таким образом, если юридическое лицо возмещает (выплачивает) в пользу физического лица моральный вред, причиненный нарушением трудовых прав, это лицо, выступая относительно данного физического лица налоговым агентом, обязано (в случаях, предусмотренных НК Украины) удержать и перечислить налог с суммы такого дохода.

Напомним, ранее Верховный суд разъяснил, что неосведомленность о наследстве - причина для дополнительного срока наследования.

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