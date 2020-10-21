Украина рассчитывает получить документальное подтверждение тюремного заключения виновников катастрофы самолета PS 752 авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Об этом договорились представители украинской прокуратуры с коллегами в Тегеране. Также Иран должен передать одно из вещественных доказательств - летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Отметим, с января этого года Офис генпрокурора направил пять запросов, на которые получил лишь размытые ответы, а вопросы о заключении виновников трагедии игнорируются.

Также украинская сторона потребовала добиться справедливого наказания, так как по инкриминируемой статье виновникам грозит всего лишь до трех лет ограничения свободы

Напомним, власти Канады не намерены ослаблять свое внимание к ходу расследования катастрофы украинского лайнера компании МАУ в небе над Тегераном.

Как сообщала "Страна", в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Иран заверил о наличии политической воли для восстановления истины катастрофы.