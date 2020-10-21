Президент Владимир Зеленский подписал закон № 930-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который подразумевает выдачу бэби-бокса семье с новорожденным ребенком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, бэби-боксы украинские родители смогут получить в течение 30 дней после рождения ребенка в медицинском учреждении, либо же по месту оказания социальной помощи. Стоимость такого "пакета малыша" должна составлять не меньше тройного прожиточного минимума на ребенка до шести лет.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Украинский парламент принял закон 30 сентября 2020 года.

Напомним, Верховная Рада решила вернуть родителям новорожденных единовременные пособия - так называемые "Пакеты малыша", которые минувшим летом пытались заменить денежной суммой. Решение о возобновлении практики выдачи бэби-боксов нардепы поддержали в первом чтении, его поддержали 316 парламентариев.

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 сентября начал работать новый механизм получения денежной компенсации социального проекта "пакет малыша" (бэби-боксы).