Кабмин ушел в онлайн, забыв о стране

Украина осталась без власти. Сначала Верховная Рада ушла на карантин, за последние недели собравшись только раз – чтобы послушать предвыборную речь президента. А теперь и Кабмин объявил, что со следующей недели будет собираться в онлайн-режиме.

Конечно, насчет того, что страна осталась без власти – это преувеличение, но не такое уж и большое. Поскольку поведение парламента и правительства создает впечатление, что они думают только о себе.

Правильным ли было решение Кабмина уйти в онлайн-режим? Безусловно. Однако правительство, поступив так, позаботилось о собственной безопасности. А для остальной страны оно уже пятый месяц выступает в роли консультационного органа, который только советует, какие меры борьбы с коронавирусом вводить, – а города сами решают, нужно им это или нет. Причем в большинстве случаев решают так, что все рекомендации правительства остаются на бумаге.

Конечно, никто не призывает Кабмин вернуться к весенней практике и повторно ввести максимально жесткий карантин. Однако и та отстраненность центральной власти от борьбы с эпидемией, которую мы наблюдаем сегодня, ничего хорошего стране не сулит.

Поскольку на сегодняшний день нужны не рекомендации, а директивные ограничения – такие, как запрет развлекательных и фитнес-центров по всей Украине, директивная установка всем офисным структурам о переводе определенного процента сотрудников на удаленный режим (в Москве, к примеру, установили норму в 30%).

А если регионы не подчиняются… Вот в таких условиях и нужна помощь Верховной Рады, которая должна законодательно определить запреты и ограничения для красной зоны и других карантинных зон. И пока этого нет, парламент нельзя закрывать на карантин. Потому что его избирали для принятия решений, которые касаются всей страны, а не только четырех сотен депутатов.

Школы: дистанционка для старшеклассников?

Самая спорная карантинная тема – школы. Из всех мер, которые парализуют работу экономики, закрытие детских садов и переход школ на удаленный режим находятся на втором месте после остановки городского транспорта. По транспорту уже вроде бы ясно, что его никто трогать не будет вплоть до самого крайнего случая, по детским садам все тоже по умолчанию согласились, что их закрывать нельзя. А вот что делать со школами – никто не понимает.

На данный момент нашли соломоново решение: отправить детей на каникулы до конца октября. Решение правильное, но временное. Очевидно, что 1 ноября ситуация с коронавирусом лучше не станет, и снова встанет вопрос о том, как быть дальше.

Вчера министр образования Сергей Шкарлет высказал предположение, что с ноября младшеклассники (1-4 классы) будут ходить в школу, а остальные перейдут на дистанционное обучение. Попытки Минобразования найти какие-то компромиссные варианты между мерами безопасности и необходимостью учиться заслуживают похвалы, однако нет уверенности в том, что они согласуются с реальностью.

То дистанционное обучение, которое было весной, никуда не годится – это имитация образования, а не его получение. Уже осенью в ряде школ пытаются ввести максимально близкое к живому обучение в режиме онлайн-конференций. Однако эта система все еще не отработана и находится на любительском уровне: если у учителя дома хороший интернет, то уроки проходят, а если нет – то происходит профанация. При этом никаких централизованных мер по налаживанию этого процесса не принимается.

Кроме того, вызывает сомнение деление школьников на 1-4 классы и все остальные – поскольку способность детей к самостоятельному усваиванию материала в 10-12 лет так же мала, как и в 7-9 лет.

А потому вопрос о том, что будет со школами в ноябре, остается открытым. И ответа на него нет ни у Минобразования, ни у правительства в целом.

5 Зе-вопросов за деньги "Слуги народа"

Едва ли не единственная политическая новость вчерашнего дня была связана с всенародным опросом, проведение которого объявил Владимир Зеленский на 25 октября. Причем сама новость была не очень политической – состояла она в том, что Банковая решила не финансировать опрос и не искать спонсоров для финансирования. В результате акцию "5 вопросов Зеленского" оплатит партия "Слуга народа" из средств, выделенных на нее госбюджетом. Кстати, из тех самых, от которых правящая партия обещала отказаться.

Но вопрос сейчас не в том, почему партийные деньги остались у "Слуги народа", а в том, чем в итоге оказывается "всенародный президентский опрос". В "СН" заявили, что проводить опрос будут не сами, а заплатят социологической компании, которая имеет опыт проведения экзитполов. Это вполне логично.

И вполне логично так же то, что "всенародный опрос" сам по себе становится даже не экзитполом, а заурядным социологическим исследованием, проводимым на деньги партии власти.

Если кто еще не знает: большинство социсследований именно так и проводятся: определенная партия заказывает их той или иной компании, а потом решает, что делать с цифрами. В результате одни цифры попадают в СМИ, а другие остаются кулуарным достоянием.

Вряд ли, конечно, результаты воскресного опроса будут скрывать, но уже сам факт, что заказчиком будет "Слуга народа", ставит под сомнение беспристрастность его результатов.

И это в итоге может стать не популяризацией консультативных референдумов, а их дискредитацией. Что было бы печально – потому что сама идея правильная.

Отменит ли КС админреформу?

А вот еще одна идея, уже воплощенная в закон и реализуемая, все больше демонстрирует свою порочность. Речь идет об админреформе, которую Верховная Рада запустила летом. Вчера стало известно, что 49 народных депутатов подали представление в Конституционный суд об отмене этого решения, и тут стоит удивляться только тому, что количество желающих отменить его так мало.

Депутаты в своем обращении нашли формальную причину для отмены – тот факт, что админреформа принята постановлением Верховной Рады, а не законом. И в данном случае неважно, как именно ее отменят, – важно это сделать. Потому что "неформальных" причин намного больше.

Самая кричащая из них – сокращение количества районных больниц, вызванное сокращением количества районов. На практике сегодня это приводит к тому, что больных коронавирусом приходится возить в опорные больницы за 50-70 километров от места их жительства, что явно не способствует улучшению ситуации с заболеваемостью.

При этом районные больницы, как правило, рассчитаны на обслуживание населения районов в старых границах (то есть 30-80 тысячи человек), а обслуживать приходится по новым районным нормам. В результате сложилась ситуация, когда больницы упраздненных районов закрываются, а опорные больницы новых районов переполнены.

Кроме того, сокращение количества районов вынуждает их жителей ездить за оформлением различных справок на гораздо большие расстояния, чем раньше. И это тоже – подарок для коронавируса.

Поэтому отмена админреформы (по крайней мере, в части сокращения районов) сегодня была бы лучшим выходом. Чтобы уже после отмены ее пересмотрели с учетом сегодняшних реалий и снизили планку для формирования районов в полтора-два раза – с 150 до 70-80 тысяч.

Беднее Армении и Молдавии: МВФ опозорил Украину

Одной из самых резонансных тем вчерашнего дня стала публикация Международным валютным фондом данных о том, каким является доход на душу населения во всех государствах мира. Резонансной тема получилась не потому, что украинцы узнали, насколько они бедны, а потому, что они увидели, насколько они бедны по отношению к гражданам других стран. Причем даже тех, у которых нет оснований быть богаче.

Согласно данным МВФ, годовой доход на душу населения в Украине составляет 3 424 доллара. А в России – 9 972 доллара. При этом вряд ли кто-то заподозрит фонд в желании унизить нашу страну и пропиарить россиян. Скорее всего, эти цифры верны. И печальны.

Конечно, средний доход украинцев всегда был ниже, чем у среднего гражданина России. Но еще семь лет назад мы жили хуже в два, а не в три раза. Исходя из этого, непонятно, против кого в 2014 году ввели санкции – против нас или против россиян. Судя по всему, социально-экономическая и политическая линия властей в последние шесть лет хуже любых санкций, вводившихся против России.

Однако сравнение с россиянами – это еще не самое печальное в данных МВФ. Как оказалось, показатели Украины хуже, чем показатели Армении и Азербайджана.

Кто хоть раз был в Азербайджане, тот знает, что разница в уровне жизни между Баку и остальной страной там намного больше, чем у нас между Киевом и умирающими селами. Но в Баку хотя бы есть нефть, а у Армении нет и этого. Тем не менее, доходы армян каким-то образом оказались выше доходов украинцев. Кроме того, нас обошли Молдавия и Монголия.

Печальный итог курса, которым вели страну власти с 2014 года.