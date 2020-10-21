Британская фармацевтическая компания AstraZeneca потеряла в цене своих акций после того, как один из участников эксперимента по проверке действенности вакцины от коронавируса скончался.

Об этом сообщает CNBC.

Так, Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать клинические испытания вакцины, сообщил, что доброволец был бразильцем. Акции компании подешевели примерно на 1%, однако представители AstraZeneca пока что отказываются комментировать ситуацию, сославшись на "правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний".

По его словам, "все важные медицинские события тщательно оцениваются исследователями и эти оценки не вызывают никаких опасений относительно продолжения текущего исследования".

В свою очередь, в Оксфордском университет, который разрабатывает вакцину совместно с AstraZeneca, заявили, что "не было никаких опасений по поводу безопасности клинических испытаний" даже после случая в Бразилии.

"Независимая экспертиза в дополнение к бразильскому регулятору рекомендовала продолжить судебное разбирательство", - отметил представитель университета Александр Бакстон.

Напомним, американская фармацевтическая фирма Eli Lilly решила приостановить клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами. Это связано с потенциальными проблемами с безопасностью.

Как сообщала "Страна", в Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за три месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.