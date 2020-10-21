Полиция готовится к приезду группы поддержки Антоненко в Конча-Заспе. Фото: "Страна"

Вечером в среду, 21 октября, у въезда на территорию госдач в Конча-Заспе, где проживают президент Владимир Зеленский и генпропурор Ирина Венедиктова, силовики готовятся к акции протеста, которую планируют провести сторонники Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На месте собралось около сотни солдат Нацгвардии и несколько десятков полицейских. Самих активисток возле госдач пока не много.

В Конча-Заспе готовятся к акции протеста. Фото: Страна

В Конча-Заспе готовятся к акции протеста. Фото: Страна

В Конча-Заспе готовятся к акции протеста. Фото: Страна

В Конча-Заспе готовятся к акции протеста. Фото: Страна

Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения троим обвиняемым по делу об убийстве Шеремета. Одного из них, Андрея Антоненко, оставили в СИЗО до 19 декабря.

После такого решения суда сторонники Антоненко заблокировали выезд с территории суда, после этого начались стычки между ними и полицией. В итоге полиция открыла уголовное дело из-за вмешательства в деятельность правоохранителей.

Также мы публиковали фото и видео стычек между группой поддержки обвиняемых по делу Шеремета и полицией.

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