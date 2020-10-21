Вечером в среду, 21 октября, у въезда на территорию госдач в Конча-Заспе, где проживают президент Владимир Зеленский и генпропурор Ирина Венедиктова, силовики готовятся к акции протеста, которую планируют провести сторонники Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На месте собралось около сотни солдат Нацгвардии и несколько десятков полицейских. Самих активисток возле госдач пока не много.

Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения троим обвиняемым по делу об убийстве Шеремета. Одного из них, Андрея Антоненко, оставили в СИЗО до 19 декабря.

После такого решения суда сторонники Антоненко заблокировали выезд с территории суда, после этого начались стычки между ними и полицией. В итоге полиция открыла уголовное дело из-за вмешательства в деятельность правоохранителей.

Также мы публиковали фото и видео стычек между группой поддержки обвиняемых по делу Шеремета и полицией.