В микроавтобусе жителя Ивано-Франковской области при пересечении пункта пропуска "Шегини - Медика" нашли 250 кг колбасы, которую тот получил в виде зарплаты.

Об этом сообщает Golosinfo.

Так, при пересечении границы мужчина задекларировал только двигатель авто и личные вещи, однако при осмотре машины пограничники обнаружили 250 кг вяленой колбасы, спрятанной в сумках и надежно перемотанной скотчем.

Украинец заявил, что колбасу ему вручили на предприятии, где тот работает, в виде зарплаты. Товар у мужчины изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 ТКУ.

Теперь таможенникам предстоит оценить стоимость колбасы и направить дело в суд.

Напомним, заработать мелкой приграничной контрабандой стало тяжелее. Польша ужесточила правила пересечения своей границы. В 2019 году поляки резко ограничили ввоз топлива в баках автомобилей из Украины.

Как сообщала "Страна", перебоев со снабжением продуктами супермаркетов Украины не будет - фуры с товарами, несмотря на карантин, курсируют между странами без помех.