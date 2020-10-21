В среду, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский соответствующими указами сменил руководство СБУ в Волынской, Сумской областях и Крыму, а также назначил двух новых глав департаментов Службы безопасности Украины.

Указы №460/2020-№467/2020 от 21 октября опубликованы на сайте главы государства.

Так, Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности главы ГУ СБУ в Крыму и назначил на его место Олега Кулинича. Также глава государства освободил Павла Данюкова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области (занимал ее с ноября 2019 года - Ред.) и назначил руководителем СБУ в этом регионе Николая Лисененко.

Кроме того, президент уволил Олега Салюка с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области (занимал ее с марта 2020 года - Ред.) и назначил руководителем СБУ в регионе Руслана Григоренко.

Помимо этого, указом Зеленского от 21 октября Алексей Омельченко был назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, а Александр Провоторов - начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Напомним, недавно в СБУ появился департамент военной контрразведки.

Также мы писали о том, что в ГБР разоблачили сотрудника СБУ который вместо службы судил футбольные матчи.