Украина пополнила список стран, жители которой не потребляют в достаточном количестве йод. А именно в этом микроэлементе нуждается организм для правильной работы гормонов щитовидной железы.

Об этом Центр гражданского здоровья Украины написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что большинство жителей Украины ежедневно потребляют всего 40-80 мкг йода, при том что дневная норма составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 млн грамм). Для женщин такая норма составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.

В центре здоровья рассказали о нескольких стратегиях борьбы с йододефицитом, самая простая среди них - начать употреблять вместо обычной поваренной соли йодированную, такую соль специально обогатили этим микроэлементом. Также для профилактики недостатка йода в ежедневный рацион стоит включить морепродукты, белую рыбу и морскую капусту. Яйца, молоко и говядина тоже могут помочь восполнить запас нужного микроэлемента. Еще стоит обогатить питание свежими овощами, фруктами и грецкими орехами.

Отмечается, что недостаток йода приводит к заболеваниям щитовидной железы, среди симптомов которых сонливость, невнимательность и сухость кожи.

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