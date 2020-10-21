В Чернобыльском заповеднике показали бреющий полет заблудившегося баклана. Фото
Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото баклана, который, вероятно, заблудился, так как подобных морских птиц встретить так далеко от побережья можно редко.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.
"Баклан над Припятью", - указано в сообщении. На снимке запечатлена громоздкая морская птица, летящая над водоемом на территории заповедника.
Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали о применении квадрокоптера для контроля популяции и состояния здоровья лошадей Пржевальского, которые являются визитной карточкой заповедной зоны.
Как сообщала "Страна", в лесу Чернобыльской зоны отчуждения на камеру попала редкая енотовидная собака, которая не давала проехать автомобилю. На кадрах видно, как животное стоит на дороге, а при виде автомобиля с людьми начинает идти им навстречу. На самом деле, такое поведение нетипично для енотовидных собак, как и для других небольших хищников. Они, скорее, уйдут или спрячутся, чем агрессивно бросаться на неизвестного противника. Возможно, енотовидка больна. Есть подозрение на бешенство.