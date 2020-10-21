Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото баклана, который, вероятно, заблудился, так как подобных морских птиц встретить так далеко от побережья можно редко.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Баклан над Припятью", - указано в сообщении. На снимке запечатлена громоздкая морская птица, летящая над водоемом на территории заповедника.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали о применении квадрокоптера для контроля популяции и состояния здоровья лошадей Пржевальского, которые являются визитной карточкой заповедной зоны.

Как сообщала "Страна", в лесу Чернобыльской зоны отчуждения на камеру попала редкая енотовидная собака, которая не давала проехать автомобилю. На кадрах видно, как животное стоит на дороге, а при виде автомобиля с людьми начинает идти им навстречу. На самом деле, такое поведение нетипично для енотовидных собак, как и для других небольших хищников. Они, скорее, уйдут или спрячутся, чем агрессивно бросаться на неизвестного противника. Возможно, енотовидка больна. Есть подозрение на бешенство.