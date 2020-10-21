Какие регионы Украины не готовы к ослаблению карантина по данным на 21 октября
По состоянию на 21 октября Киев и все 25 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.
Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Кировоградская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, страны Европы ужесточают карантинные ограничения из-за коронавируса. Ирландия первой в ЕС объявила локдаун, Чехия закрывает магазины, готовится усилить карантин Германия, во Франции и Бельгии - комендантский час.
Как сообщала "Страна", в некоторых городах Польши, в числе которых и столица Варшава, отменят массовые новогодние праздники. Такое решения местные власти приняли в связи с пандемией коронавируса.