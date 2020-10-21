В Министерстве здравоохранения Украины отказались получать или закупать российскую вакцину от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на официальном сайте.

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало", - заявили в министерстве.

Также в сообщении акцентировали внимание на том, что российская вакцина не проходила экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или странах Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ подтвердили, что вакцинация от Covid-19 начнется c середины 2021 года. По их данным, в начале 2021 года будут доступны данные третьей фазы испытаний вакцин, которые в настоящее время разрабатываются.

Также мы рассказывали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили о создании украинской вакцины от коронавируса. "Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине", - отметил важность этого события президент.