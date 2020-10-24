Сегодня суббота, 24 октября. Нас ждет растущая Луна в Водолее. День будет благоприятным для всех дел по дому, покупок, красоты и здоровья. А вот рабочие вопросы лучше отложить, они могут продвигаться со сложностями.

Особенно удачный день наступил для трех знаков Зодиака. Их будет сопровождать ангел, помогать в разных вопросах. Как именно - читайте ниже.

Близнецы смогут рискнуть в деловых вопросах. Им будут по плечу новые сделки, договоренности. Все встречи и общение сегодня завершится удивительно удачно. Завершится день вкусным ужином и приятным времяпрепровождением.

Рекомендация от Звезд этому знаку: позвонить своим родным, поинтересоваться их заботами. Не забудьте спросить о самочувствии у близких, здоровье которых в последнее время хромало.

Раков ожидают хорошие и качественные покупки. Вы не будете верить своему счастью, ведь вы так давно об этом мечтали. Ангел отведет вас от всего плохого и приведет к хорошему. По этой причине внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям и обращайте внимание на знаки судьбы.

Вам гарантирован приятный досуг. Возможно, даже душевная встреча с самыми друзьями. Если у вас свободный вечер и есть свободное время, то организуйте домашние посиделки.

Водолеям сегодня будут открыты все двери, в которые вы постучитесь. Поэтому подумайте, чего вам больше хочется и уверенно двигайтесь в этом направлении.

Если захотите, то в этот день у вас будет любовь и страсть. А если есть желание ударно поработать по дому, совершить поездки - также вперед. Время будет лететь незаметно, поэтому если вам что-то нужно сделать к конкретному времени, то поглядывайте на часы.

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