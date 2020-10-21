Больше 28,6 миллионов украинцев имеют право голоса на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября.

Об этом со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии Ирину Ефремову сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, согласно уточненным спискам, на местных выборах 25 октября имеют право волеизъявления 28 миллионов 622 тысяч избирателей. Однако какой будет явка, станет известно лишь в день выборов.

По словам Ефремовой, в день голосования необходимо быть готовыми к любым "сюрпризам", так как нарушения избирательного законодательства могут произойти со стороны и избирателей, и "недобросовестных членов" избирательных комиссий, которые "гипотетически, но могут попытаться своими действиями или бездействием внести деструктив в работу УИК". В связи с этим она напомнила, что если член комиссии уходит с участка без уважительной причины, это потенциально может привести к отсутствию кворума на заседании этой комиссии.

Ефремова разъяснила, что у Центризбиркома есть возможность до субботы осуществить замену по представлению субъектов избирательного процесса (партии).

Также, по словам Ефремовой, особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не сорвали подсчет голосов.

"Иногда этот процесс затягивается на 3, 4, а то и 5 дней. Человек иногда ссылается на чрезмерную усталость и позволяет себе недопустимое - оставляет участок и идет отдыхать. Поэтому я вынуждена еще раз подчеркнуть, что ни один член комиссии не может позволить себе нарушать закон", - сказала она.

Напомним, МВД Украины из-за выборов переходит на усиленный режим работы.

Также мы писали о том, что, по данным социологов, накануне выборов в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа", более 20% у местных партий.