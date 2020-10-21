Группа поддержки обвиняемых по делу Шеремета, которая вступила в стычки с полицией после продления меры пресечения Антоненко, Дугарь и Кузьменко, покинула территорию около суда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Теперь участники группы поддержки обвиняемых намерены отправиться к дому президента Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета.

После этого группа поддержки обвиняемого Андрея Антоненко пыталась не позволить вывезти его в СИЗО, блокировала выезд с территории суда, а также вступила в стычки с правоохранителями. Полиция уже открыла дело по факту препятствования деятельности правоохранителей.

Также мы писали о том, что слушание дела Шеремета по существу продолжится 17 ноября.