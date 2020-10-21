Вечером в среду, 21 октября, у здания Шевченковского райсуда в Киеве между силовиками и представителями группы поддержки обвиняемых по делу Шеремета произошли столкновения. В результате есть пострадавшие и как минимум один задержанный.

Так, ситуация у здания суда обострилась, еще когда судья находилась в совещательной комнате. В ходе оглашения решения о продлении мер пресечения Антоненко, Дугарь и Кузьменко в зале суда пришедшие поддержать обвиняемых кричали "позор", использовали нецензурную лексику в адрес прокуроров и суда.

Группа поддержки обвиняемых, которая находилась на улице, перекрыла выезд с территории суда. Они поставили у ворот машину, а также выстроились шеренгой, чтобы не допустить выезда Андрея Антоненко в СИЗО, препятствуя выезду автозака.

Между правоохранителями и сочувствующими обвиняемым начались стычки. Полицейские оттесняли их, обеспечивая выезд автомобиля, в котором находился Антоненко. В ходе столкновения использовались дымовые шашки. Также полицейские задержали минимум одного человека, еще одного человека увезла скорая помощь.

В результате Антоненко все же вывезли с территории суда.

Напомним, полиция уже открыла дело после столкновений и блокировки транспорта группой поддержки обвиняемых по делу Шеремета. Производство ведется по факту препятствования деятельности правоохранителей.

Также мы писали о том, что слушание дела Шеремета в суде по существу продолжится 17 ноября.