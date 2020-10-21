В Центре гражданского здоровья Украины показали, как можно самостоятельно проверить грудь на наличие раковой опухоли. И рассказали об опасностях рака молочной железы для женщин.

Об этом Центр написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что рак молочной железы - самая распространенная раковая болезнь среди женщин, но случается что болеют ей и мужчины. Ежегодно от этой болезни умирает более полумиллиона женщин во всем мире.

Отмечается, что у каждой четвертой женщины рак груди уже диагностируется на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается, а излечим рак при условии его обнаружения на I стадии - у 95 % женщин, на II стадии - у 80 на III стадии - у 50 %.

В группе риска находятся все женщины у кого есть родственники первой очереди заболевшие раком груди, первая беременность наступила в 30 лет и старше, ранее начало менструации или поздняя менопауза. Также в группе риска те, кто ведет нездоровый образ жизни, имеет лишний вес или диабет.

По данным ВОЗ, 21 % смертей от рака молочной железы в мире вызваны алкоголем, лишним весом и ожирением, а также физической инерцией.

Для профилактики рака молочной железы соблюдайте здоровый образ жизни (откажитесь от курения, алкоголя, регулярно занимайтесь физической активностью и поддерживайте нормальную массу тела), а также вовремя пройдите медицинские осмотры, -рекомендуют в центре здоровья.

Также есть схема, с помощью которой можно самостоятельно проверить себя на наличие опухоли груди. Уточняется, что такое самообследование нужно проводить на 6-12 день после начала менструации.

Напомним, что вчера, 20 октября отмечался Всеукраинский день борьбы с раком груди. Этот диагноз ставят 15 тысячам украинкам ежегодно.

Также в Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевание, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП.