Полиция открыло уголовное дело по факту блокировки выезда из Шевченковского райсуда группой поддержки обвиняемых по делу Шеремета. По данным правоохранителей, вечером 21 октября служебному транспорту не давали проехать. Теперь производство ведется по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киева.

Уточняется также, что после того, как суд продлил меры пресечения подозреваемым по делу Шеремета, у здания Шевченковского райсуда начались столкновения между активистами и правоохранителями, есть пострадавшие.

"Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", - сообщили в полиции.

Собранные данные по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отдел дознания Шевченковского управления полиции открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 октбяря суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета. Андрея Антоненко оставили под стражей до 19 декабря включительно, также были продлены круглосуточный домашний арест обвиняемой Кузьменко и срок действия дополнительных обязательств обвиняемой Дугарь.

Также мы писали о том, что слушание дела Шеремета по существу продолжится 17 ноября.