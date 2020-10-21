В среду, 21 октября, состоялось очередное заседание суда по делу Шеремета. В итоге меры пресечения троим обвиняемым были продлены на два месяца. Слушание дела по существу продолжится 17 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко...по 19 декабря включительно. Продлить срок действия меры пресечения виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко... Продлить срок действия дополнительных обязательств обвиняемой Дугарь", - говорится в определении суда.

Уточняется, что Антоненко, Кузьменко и их защита могут подать апелляции на это решение в течение 7 дней. Слушание дела по существу продолжится в 11:00 во вторник, 17 ноября.

Напомним, после сегодняшнего заседания по делу Шеремета группа поддержки обвиняемых заблокировала выезд из суда, начались столкновения.

Также мы писали о том, что прокурор хочет заслушать 263 свидетеля по делу Шеремета, а защита увидела в этом попытку затянуть процесс.