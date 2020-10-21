В четверг, 22 октября, в Украине ожидают потепление. День пройдет без осадков, но с утренними туманами.

Об этом сообщила народный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра можно прогулять работу и учебу. Если можно. Потому что в Украине будет очень хороший день", - написала она. Также синоптик добавила, что в Киеве будет красиво и уютно и намекнула, что стоит пойти в лес за грибами.

По всей стране, по словам Диденко, ожидается +12 +18 градусов, а на юге до +20 градусов. В столице будет тоже тепло, температура поднимется до +17 градусов.

Ранее мы рассказывали, что метеорологическая осень в Киеве в 2020 году стала самой поздней за всю историю. Она началась 15 октября.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидается в Украине ближе к выходным.