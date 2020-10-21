Вечером в среду, 21 октября, у Шевченковского районного суда Киева, который продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета, обстановка накалилась.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

В то время, когда судья находилась в совещательной комнате, избирая меру пресечения для обвиняемых в убийстве, группа их поддержки заблокировала выезд из суда. На место начали стягиваться силовики

Представители из группы поддержки обвиняемых закрыли ворота на территорию и перекрыли их одним из авто. Участники акции на улице слушали решение суда, которым Антоненко оставили под стражей.

И когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина - начались столкновения. Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки.

Одна машина смогла выехать (там где был Антоненко), но затем выезд снова заблокировали.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Также мы писали о том, что столкновения у здания суда проходили и во время предыдущих заседаний. Так, 6 октября, когда апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, его сторонники начали потасовку с полицией.