Суд продлил на два месяца меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета
В среду, 21 октября Шевченковский райсуд в Киеве продлил меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Так, еще на два месяца продлены содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.
Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения.
Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.
"Страна" писала о том, что 21 октября в 12:00 в суде началось очередное заседание по делу Шеремета. У здания суда собрались представители "Нацкорпуса" и "Демсокиры", в группу поддержки вошло около ста человек.