В среду, 21 октября Шевченковский райсуд в Киеве продлил меры пресечения обвиняемым по делу Шеремета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, еще на два месяца продлены содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.

Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

"Страна" писала о том, что 21 октября в 12:00 в суде началось очередное заседание по делу Шеремета. У здания суда собрались представители "Нацкорпуса" и "Демсокиры", в группу поддержки вошло около ста человек.