Министр здравоохранения Федеративной Республики Германия (ФРГ), где недавно ужесточили карантин, Йенс Шпан заболел коронавирусом. Министр сразу же ушел на карантин.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на словапресс-секретаря министра Ханно Каутц.

На данный момент у министра наблюдают только симптомы простуды, но он немедленно отправился на домашний карантин, - говорится в сообщении. Но еще в понедельник Шпан участвовал в заседании кабинета министров и в теории они тоже могли заразится. Но, по словам телеканала Welt, Йенс Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске, поэтому всем министрам необязательно уходить на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус.

Также мы писали, что в Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок. Теперь их нужно носить всюду, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.