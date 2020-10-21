Глава здравоохранения Германии заболел коронавирусом после заседания кабинета министров
Министр здравоохранения Федеративной Республики Германия (ФРГ), где недавно ужесточили карантин, Йенс Шпан заболел коронавирусом. Министр сразу же ушел на карантин.
Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на словапресс-секретаря министра Ханно Каутц.
На данный момент у министра наблюдают только симптомы простуды, но он немедленно отправился на домашний карантин, - говорится в сообщении. Но еще в понедельник Шпан участвовал в заседании кабинета министров и в теории они тоже могли заразится. Но, по словам телеканала Welt, Йенс Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске, поэтому всем министрам необязательно уходить на самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус.
Также мы писали, что в Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок. Теперь их нужно носить всюду, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.