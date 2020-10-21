За первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2500 человек.

Об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в среду, 21 октября.

Указывается, что в период с января по август 2020 года в Украине от Covid-19 скончались 2 565 украинцев. При этом у 153 из них этот диагноз был подтвержден посмертно.

Всего за первые восемь месяцев года умерло 378 315 человек. Таким образом, процент смертей, связанных с коронавирусом, от общего числа летальных случаев с января по август составляет 0,678%.

Напомним, по данным исследователей, в Украине до конца 2020 года от Covid-19 могут умереть около 20 тысяч человек.

Ранее мы писали, что по данным Минздрава, с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 5 927 пациентов с этим диагнозом (+141 за последние сутки).